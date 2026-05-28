Wirtschaft

Energiepreise als Standortkiller: Droht Europa die Deindustrialisierung?

Die Energiekrise spitzt sich weiter zu – angetrieben durch den Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormus, die einen erheblichen Teil der globalen Öl- und Gasströme trifft. Hohe Preise, geopolitische Risiken und Investitionsflucht setzen Europas Industrie zunehmend unter Druck. Steht der Kontinent vor einer beschleunigten Deindustrialisierung?
Autor
avtor
Anika Völger
28.05.2026 12:13
Aktualisiert: 30.04.2030 11:23
Lesezeit: 6 min
Energiepreise als Standortkiller: Droht Europa die Deindustrialisierung?
Iran-Krieg, steigende Energiepreise und Investitionsflucht setzen Europas Industrie unter Druck. Droht dem Kontinent eine beschleunigte Deindustrialisierung? (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Energie als Standortkiller: Warum Europas Industrie unter Druck gerät.
  • Geopolitik als Preistreiber: Wie der Iran-Krieg die Krise eskaliert.
  • Investitionsflucht: Verliert Europa seine industrielle Basis?

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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