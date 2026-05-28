Wirtschaft

Energiepreise als Standortkiller: Droht Europa die Deindustrialisierung?

Die Energiekrise spitzt sich weiter zu – angetrieben durch den Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormus, die einen erheblichen Teil der globalen Öl- und Gasströme trifft. Hohe Preise, geopolitische Risiken und Investitionsflucht setzen Europas Industrie zunehmend unter Druck. Steht der Kontinent vor einer beschleunigten Deindustrialisierung?