Politik

Merz: Treibstoffversorgung in Deutschland trotz Krise stabil

Deutschland sieht sich bei der Treibstoffversorgung gut aufgestellt, selbst in Krisenzeiten. Dennoch steigen die Ölpreise wieder deutlich, und internationale Spannungen nehmen zu. Reichen die Maßnahmen der Regierung aus, um Wirtschaft und Verbraucher dauerhaft vor Engpässen zu schützen?