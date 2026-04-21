Politik

Kritik am Tankrabatt: Verbraucherschützer fordern Direktzahlungen

Die Diskussion um Entlastungen bei hohen Energiepreisen spitzt sich zu: Während die Bundesregierung auf Tankrabatte setzt, sehen Verbraucherschützer darin erhebliche Schwächen. Sie plädieren für direktere Maßnahmen – doch warum zögert die Politik weiterhin bei einer zielgerichteten Lösung?