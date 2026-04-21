Politik

Rente: Merz kündigt tiefgreifende Änderungen an - Rentenreform zwingt Bürger zum Umdenken

Die Rentenreform rückt immer stärker in den Mittelpunkt der politischen Agenda. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigt tiefgreifende Veränderungen an, die Millionen Bürger betreffen. Doch was bedeutet das konkret für die Zukunft der Rente – und drohen spürbare Einschnitte?