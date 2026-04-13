Politik

Tankrabatt, Krisenbonus, Entlastungsprämie: Welche Maßnahmen die Regierung konkret plant

Der Tankrabatt kehrt zurück, begleitet von Energiesteuer-Senkung und Entlastungsprämie. Die Politik verspricht schnelle Hilfe für Bürger und Wirtschaft. Doch reicht das aus, um die Preisexplosion zu bremsen – oder bleibt die Wirkung nur kurzfristig spürbar?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.04.2026 11:29
Aktualisiert: 13.04.2026 11:29
Lesezeit: 4 min
Tankrabatt, Krisenbonus, Entlastungsprämie: Welche Maßnahmen die Regierung konkret plant
Tankrabatt und Krisenbonus sollen helfen: Die Politik reagiert auf steigende Energiepreise. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum kommt der Tankrabatt jetzt zurück?
  • Wie stark sinkt die Energiesteuer tatsächlich?
  • Wer profitiert am meisten von der Steuersenkung?
  • Wann greift die Entlastungsprämie für Beschäftig?

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