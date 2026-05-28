Politik

Persischer Golf unter Spannung: Waffenruhe gerät zunehmend ins Wanken

Trotz laufender Gespräche über ein mögliches Kriegsende zwischen den USA und dem Iran wächst nach neuen Angriffen am Persischen Golf die Sorge vor einer erneuten militärischen Eskalation. In Teheran zweifeln Experten zunehmend daran, dass die fragile Waffenruhe halten wird.