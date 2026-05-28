Politik

Persischer Golf unter Spannung: Waffenruhe gerät zunehmend ins Wanken

Trotz laufender Gespräche über ein mögliches Kriegsende zwischen den USA und dem Iran wächst nach neuen Angriffen am Persischen Golf die Sorge vor einer erneuten militärischen Eskalation. In Teheran zweifeln Experten zunehmend daran, dass die fragile Waffenruhe halten wird.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.05.2026 14:42
Lesezeit: 3 min
Persischer Golf unter Spannung: Waffenruhe gerät zunehmend ins Wanken
Neue Angriffe in der Straße von Hormus gefährden die fragile Waffenruhe zwischen USA und Iran. Experten warnen vor erneutem Krieg. Was steckt dahinter? (Foto: dpa) Foto: Rouzbeh Fouladi

Im Folgenden:

  • Warum Experten einen erneuten Krieg zwischen den USA und dem Iran für unausweichlich halten.
  • Weshalb die Straße von Hormus zum zentralen Streitpunkt in den Friedensverhandlungen geworden ist.
  • Welche Folgen Trumps Drohung gegen Oman für die US-Verbündeten am Golf haben könnte.

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