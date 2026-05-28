Drohnenkrieg: "Plötzlich fühlt sich Moskau wie Kiew an!"

Moskau wird zum Symbol ukrainischer Reichweite

Die Ukraine hat seit Langem die Fähigkeit verfeinert, kritische Infrastruktur tief im Inneren Russlands zu treffen, doch bis jetzt ist Moskau mehr oder weniger verschont geblieben. Das änderte sich am Wochenende. Rund 1000 Langstreckendrohnen griffen Ziele in Russland an, und etwa die Hälfte flog in Richtung Moskau. Das schreiben unsere Kollegen von Børsen.

Moskau verfügt über die beste Luftverteidigung Russlands und eine der besten der Welt, doch einige der Drohnen kamen dennoch durch. Nach Angaben des ukrainischen Nachrichtendienstes waren die Ziele eine Ölraffinerie, eine Fabrik, die Waffenteile produziert, und zwei Pumpstationen. Entscheidend ist jedoch nicht, was die Ukrainer getroffen haben, sondern der symbolische Wert des Angriffs. Es war eine ukrainische Machtdemonstration zu einem Zeitpunkt, an dem Putin bereits unter Druck steht.

Der russische Vormarsch auf dem Schlachtfeld ist ins Stocken geraten, die Verluste erreichen Rekordwerte, und die Wirtschaft steht unter Druck durch Kriegsausgaben, Sanktionen und ukrainische Drohnenangriffe auf jene Ölindustrie, die für Russland den Krieg finanziert.

Massive Unzufriedenheit

Gleichzeitig erhöht Putin seine persönliche Sicherheit in Moskau, und in einem unbeholfenen Versuch, Unzufriedenheit zuvorzukommen, hat er die Internetnutzung der Russen stark eingeschränkt. Ironischerweise hat gerade dies massive Unzufriedenheit ausgelöst. Es gab also bereits vorher wenig, was Putin feiern konnte, als Russland am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg beging. Dieses jährlich wiederkehrende Ereignis wird normalerweise mit großen Militärparaden auf dem Roten Platz gefeiert, bei denen Russlands militärische Macht der Bevölkerung, der Presse und einer Reihe von Staatschefs aus russlandfreundlichen Ländern präsentiert wird.

Bei der Parade am 9. Mai im vergangenen Jahr nahmen Xi Jinping aus China sowie Regierungschefs aus Brasilien und einer Reihe afrikanischer und zentralasiatischer Länder teil. Militärische Kontingente aus China, Ägypten, Vietnam und Myanmar waren ebenfalls dabei. Russland präsentierte eine lange Reihe seiner besten militärischen Fähigkeiten, darunter Panzer, Raketenwerfer, Artilleriegeschütze und Drohnen.

Der Kontrast zu diesem Jahr hätte kaum größer sein können. Es waren nur wenige Regierungschefs anwesend und keiner aus einer Großmacht. Russland zeigte auch kein schweres Gerät. Die Parade bestand überwiegend aus Infanterie sowie einigen Flugzeugen, die über den Platz flogen. Offizielle Sprecher räumten ein, dass man vor allem wegen der ukrainischen Drohnenbedrohung gegen die Parade besorgt war. Russland bat die Ukraine um eine Waffenruhe, die während der Parade gelten sollte. Selenskyj akzeptierte dies mit einer gewissen Selbstzufriedenheit.

Großer Symbolwert

Nach dem Ende der Waffenruhe kam es zu größeren russischen Drohnenangriffen auf Kiew, bei denen 27 Menschen starben. Das war keine große Neuigkeit. Russland setzt ukrainische Städte seit Jahren strategischen Bombardierungen aus. Neu war, dass die Ukraine mit dem massiven Drohnenangriff auf Moskau antwortete. Es war ein Angriff mit großem Symbolwert. Man konnte nun die russische Luftverteidigung durchbrechen, und nicht einmal die russische Hauptstadt konnte sich sicher fühlen.

Die Ukraine hatte sich zuvor mit Angriffen auf Moskau zurückgehalten, da in den USA und Europa Sorgen vor einer Eskalation bestanden. Doch die USA haben nicht mehr denselben Druckhebel gegenüber der Ukraine, da sie aufgehört haben, Waffen an das kriegsverwüstete Land zu spenden. Und Europa hat schrittweise akzeptiert, dass die Ukraine begonnen hat, Ziele weit im Inneren Russlands anzugreifen. Der Angriff auf Moskau kann deshalb als ukrainisches Selbstvertrauen gedeutet werden. Man hat die Stärke dazu und fürchtet die politischen Reaktionen nicht mehr in gleichem Maße. In russischen Medien konnte man schockierte Moskauer sehen, die nun dieselbe Angst erlebten, mit der die Ukrainer seit Jahren leben müssen. Wie der russische Militäranalyst Pawel Bajew sagte: "Plötzlich fühlt sich Moskau wie Kiew an."

In einer größeren Perspektive handelt es sich um eine markante Veränderung im Charakter des Krieges. Einerseits wird es immer schwieriger, auf dem Schlachtfeld Gelände zu erobern. Gleichzeitig wird es leichter, die Bevölkerung und Infrastruktur des Feindes weit hinter der Front anzugreifen. Für Länder und Städte, die nicht über eine umfassende Luftverteidigung wie Moskau verfügen, wirft das unangenehme Fragen auf. Wie soll sich etwa Kopenhagen gegen einen Angriff mit Hunderten Drohnen verteidigen? Weiterlesen Merz schlägt EU-Sonderstatus für die Ukraine vor: Kein schneller EU-Beitritt, dennoch mehr Nähe zu Europa

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Deutschlands Sicherheit im neuen Drohnenkrieg

Das ist eine Frage, auf die die Ukraine eine Antwort gefunden hat. Ukrainische Abfangdrohnen werden immer besser darin, russische Drohnen abzuschießen, und es ist kaum Zufall, dass ukrainisches Wissen in der Drohnenabwehr nun unter den Ländern am Persischen Golf begehrt ist, die von iranischen Shahed-Drohnen angegriffen wurden. Ukraine ist heute das weltweit führende Land im Drohnenkrieg. Kein anderes Land kann Drohnen in derselben industriellen Größenordnung angreifen und sich gegen sie verteidigen. Nur Russland kommt dem nahe. Beide Länder produzieren jedes Jahr Drohnen unterschiedlicher Typen in Millionenhöhe und verteidigen sich gegen Millionen Drohnen der Gegenseite. Die Ukraine ist in einigen Bereichen weiterhin auf den Westen angewiesen, insbesondere bei der Finanzierung. Doch im Drohnenkrieg ist sie weit voraus.

Für Deutschland ist diese Entwicklung von unmittelbarer Bedeutung. Der Drohnenkrieg zeigt, dass kritische Infrastruktur, Energieversorgung, Rüstungsstandorte und Ballungsräume auch weit entfernt von klassischen Frontlinien verwundbar werden. Die Bundeswehr, der Zivilschutz und Betreiber zentraler Netze stehen damit vor einer neuen Sicherheitsaufgabe. Es reicht nicht mehr, nur auf konventionelle Abschreckung zu setzen. Deutschland muss Drohnenabwehr, elektronische Kampfführung, Frühwarnsysteme und den Schutz industrieller Knotenpunkte deutlich schneller ausbauen.

Der Angriff auf Moskau markiert mehr als eine militärische Episode. Er zeigt, dass der Drohnenkrieg die Logik moderner Konflikte verändert. Die Ukraine demonstriert Reichweite, technologische Anpassungsfähigkeit und politisches Selbstvertrauen, während Russland erstmals in seinem Machtzentrum spürt, was es ukrainischen Städten seit Jahren zufügt. Für Europa und besonders für Deutschland ist die zentrale Lehre eindeutig. Wer seine Infrastruktur nicht gegen Drohnen schützen kann, bleibt in künftigen Konflikten erpressbar.