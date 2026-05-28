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Uni-Start-ups: Warum Deutschland im Vergleich hinterherhinkt

Eine neue Untersuchung zeigt: Aus deutschen Hochschulen entstehen im europäischen Vergleich relativ wenig erfolgreiche Start-ups. Woran liegt das – und was könnte sich ändern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.05.2026 07:13
Lesezeit: 3 min
Uni-Start-ups: Warum Deutschland im Vergleich hinterherhinkt
Deutschland hinkt bei der Gründung erfolgreicher Uni-Start-ups hinterher und landet im europäischen Vergleich im unteren Mittelfeld. (Foto: iStock/Credit:gorodenkoff) Foto: gorodenkoff

Im Folgenden:

  • Warum deutsche Hochschulen im europäischen Vergleich so wenige Start-ups hervorbringen.
  • Welche strukturellen Unterschiede England und Frankreich gegenüber Deutschland haben. 
  • Wie mehr Uni-Gründungen in Europa über 13 Millionen Arbeitsplätze schaffen könnten.

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