Sanierungsstau trifft Akademiker-Nachwuchs: TU Berlin schließt marodes Hauptgebäude

Studierende und Mitarbeitende der TU Berlin stehen vor großen Unsicherheiten: Das Hauptgebäude wird bis auf Weiteres geschlossen. (Foto: dpa)

Studierende und Mitarbeitende der TU Berlin stehen vor großen Unsicherheiten: Das Hauptgebäude wird bis auf Weiteres geschlossen. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Technische Universität Berlin schließt marodes Hauptgebäude

Das Hauptgebäude der Technischen Universität (TU) in Berlin-Charlottenburg wird wegen Baumängeln geschlossen. Ab Samstag kann das Haus bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden, teilte die Hochschule mit.

„Mittlere Katastrophe“

„Die Sperrung des Hauptgebäudes mitten im Semester ist natürlich schon eine mittlere Katastrophe“, sagte Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) in der RBB-Abendschau. Die Schließung des Gebäudes in Berlin-Charlottenburg trifft Lehrveranstaltungen der Studierenden und die Verwaltung.

Viele Gebäude der Berliner Hochschulen sind in einem schlechten Zustand, es gibt einen Sanierungstau.

Experten prüfen Baumängel

Im RBB sagte TU-Präsidentin Fatma Deniz, es gebe etwa nasse Wände und Wasserschäden, die auch die Stromversorgung und den Brandschutz beeinträchtigen könnten. In einer Mitteilung der Hochschule ist von „baulichen Auffälligkeiten“ die Rede. Sie seien bei einer Begehung durch Behörden und die Berliner Feuerwehr festgestellt worden und würden nun weiter geprüft. „Aus Gründen der Vorsorge und zur Gewährleistung der Sicherheit aller Hochschulangehörigen wurde entschieden, das Gebäude vorübergehend zu schließen.“

Die TU Berlin arbeite derzeit intensiv daran, Lösungen für die kommenden Wochen zu entwickeln und umzusetzen, hieß es. „Der Universitätsleitung ist bewusst, dass diese kurzfristige Maßnahme für viele mit erheblichen Einschränkungen und Unsicherheiten verbunden ist.“

Hoffnung auf rasche Lösungen

Wissenschaftssenatorin Czyborra sagte in der RBB-Abendschau, viele Baumängel hätten sich über Jahre aufgestaut. „Das muss jetzt einfach sehr strukturiert angegangen werden.“ Sie hoffe, dass es schnell zu pragmatischen Lösungen komme.