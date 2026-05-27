Finanzen

US-Marktbericht: Boeing und Nike führen die Wall Street ins Plus, während sich die Ölpreise stabilisieren

Entdecken Sie die treibenden Kräfte hinter den aktuellen Marktbewegungen und erfahren Sie, was Anleger jetzt wissen müssen.
Autor
Bonnier Investor
27.05.2026 22:09
Aktualisiert: 27.05.2026 22:09
Lesezeit: 2 min
US-Marktbericht: Boeing und Nike führen die Wall Street ins Plus, während sich die Ölpreise stabilisieren
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Optimismus an der Wall Street und ruhige Ölmärkte

Die Wall Street beendete den Handel am Mittwoch im positiven Bereich, wobei die Anleger neuen Optimismus hinsichtlich nachlassender geopolitischer Spannungen gegen die uneinheitliche Entwicklung in den wichtigsten Sektoren abwägten.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent notierte im Abendhandel bei rund 95 US-Dollar pro Barrel.

Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 tendierten zu Beginn der Sitzung höher und stiegen um 0,49 Prozent auf 50.707,44 beziehungsweise um 0,11 Prozent auf 7.527,31, während der Nasdaq überwiegend im Minus schwankte und um 0,06 Prozent auf 26.641,68 nachgab.

Zum Handelsschluss schloss der Dow höher und verzeichnete ein Plus von 0,36 Prozent auf 50.644,28.

Bewegung bei den Leitwerten der Industrie und Konsumgüter

Im frühen Handel führten Nike und Boeing die Gewinnerliste im Dow an und stiegen um 3,07 Prozent beziehungsweise 2,88 Prozent.

Obwohl Boeing Ende März den Zuschlag für den Bau der Plattform „Next Generation Air Dominance“ (NGAD) der US Air Force erhielt – was eine bedeutende Mission und einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Boeing darstellt –, muss der Luft- und Raumfahrtriese weiterhin branchenspezifische Herausforderungen meistern.

Die Frachtfluggesellschaft Cathay Pacific hat bekannt gegeben, dass sie 10 Flugzeuge von Airbus, einem Hauptkonkurrenten von Boeing, kauft. Da die Fluggesellschaft auch 20 Frachtjets vom Typ Boeing 747 betreibt, dürfte diese Entscheidung als Rückschlag für Boeing gewertet worden sein.

Die Aktien von Boeing beendeten den Tag zum Handelsschluss 2,51 Prozent höher.

Nike schloss 2,28 Prozent im Plus, da das Vertrauen der Anleger im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wächst. Das Unternehmen baut im Umfeld des Turniers durch Teaser für seine kommende Nike-Football-WM-Kampagne eine starke Präsenz auf.

Klarer Fokus beflügelt Einzelwerte im S&P 500

Der S&P schloss im positiven Bereich und stieg um 0,02 Prozent auf 7.520,36.

Estée Lauder kletterte im frühen Handel des Index um mehr als 5 Prozent auf über 91,71 US-Dollar pro Aktie, bevor das Papier mit einem Plus von 5,31 Prozent aus dem Handel ging.

Die kürzlich getroffene Entscheidung, die Gespräche mit Puig zu beenden, wurde positiv aufgenommen und signalisiert einen stärkeren Fokus auf die operative Umsetzung ohne die Ablenkung durch Integrationsrisiken.

Der technologielastige Nasdaq beendete die Sitzung höher/niedriger mit 0,07 Prozent auf 7.520,36.

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