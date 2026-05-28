Wirtschaft

Reallöhne: Etwas mehr Kaufkraft trotz Krisenangst

Die Inflation verliert an Schrecken, Millionen Beschäftigte haben wieder mehr Geld im Portemonnaie. Kriege und Krisen könnten den Aufwärtstrend bei den Reallöhnen allerdings schnell wieder stoppen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.05.2026 11:59
Lesezeit: 2 min
Reallöhne: Etwas mehr Kaufkraft trotz Krisenangst
Die Löhne wachsen aktuell schneller als die Inflation. Besonders Geringverdiener profitieren vom höheren Mindestlohn. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum Arbeitnehmer erneut mehr Kaufkraft gewinnen.
  • Weshalb Experten jetzt vor neuen Risiken warnen.
  • Welche Branchen die stärksten Lohnsprünge verzeichnen.

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