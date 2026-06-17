Politik

Weitere Sanktionen gegen Russland: G7-Staaten kündigen Verschärfungen an

Mehr Waffen, schärfere Sanktionen: Die G7 setzen auf zusätzlichen Druck gegen Russland. Kanzler Merz sieht einen "Tag der Hoffnung" für die Ukraine.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.06.2026 13:54
Aktualisiert: 17.06.2026 14:11
Lesezeit: 2 min
Weitere Sanktionen gegen Russland: G7-Staaten kündigen Verschärfungen an
G7-Staaten kündigen neue Sanktionen gegen Russland an: Auch der ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj ist Gast auf dem G7-Gipfel. (Foto: dpa) Foto: Vadim Ghirda

Im Folgenden:

  • Wie die G7-Staaten den Druck auf Russlands Öl- und Gassektor erhöhen wollen.
  • Warum Kanzler Merz nach den Gesprächen auf einen Frieden hofft.
  • Was der US-Deal mit dem Iran für die Unterstützung der Ukraine bedeutet.

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