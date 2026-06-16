Er hat 1 Milliarde Dollar für ukrainische Waffen gesammelt: „Die Russen hassen uns“

Es ist zwölf Jahre her, dass Wladyslaw Urobkow aus seiner Heimatstadt im Donbass fliehen musste, als Russland zum ersten Mal in die Ukraine einmarschierte. Heute ist er 28 Jahre alt, und nach dem Kampf im Krieg organisiert er jetzt freiwillige Beiträge zur Großwaffenbeschaffung. (Foto: dpa) Foto: Dan Bashakov