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Betriebsbedingte Kündigung wegen Stellenabbau: Die wichtigsten Fakten

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage erleben viele deutsche Arbeitnehmer derzeit eine Kündigungswelle. Häufig begründen Unternehmen den Stellenabbau mit einer betriebsbedingten Kündigung. Doch nicht alle Begründungen halten rechtlichen Prüfungen stand. Welche Voraussetzungen für eine betriebliche Kündigung gelten - und was es zu beachten gibt.
Autor
Mirell Bellmann
17.06.2026 12:33
Lesezeit: 5 min
Betriebsbedingte Kündigung wegen Stellenabbau: Die wichtigsten Fakten
Betriebsbedingte Kündigung: Manche Arbeitgeber müssen eine sogenannte Sozialauswahl treffen. Welcher Arbeitnehmer muss als Erstes gehen? (Foto: iStock/Credit: pixelnest) Foto: pixelnest

Im Folgenden:

  • Warum viele betriebsbedingte Kündigungen vor dem Arbeitsgericht scheitern.
  • Welche Voraussetzungen für eine betriebliche Kündigung zwingend notwendig sind.
  • Worin sich eine betriebsbedingte Kündigung von einem Aufhebungsvertrag unterscheidet.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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