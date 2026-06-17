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Betriebsbedingte Kündigung wegen Stellenabbau: Die wichtigsten Fakten

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage erleben viele deutsche Arbeitnehmer derzeit eine Kündigungswelle. Häufig begründen Unternehmen den Stellenabbau mit einer betriebsbedingten Kündigung. Doch nicht alle Begründungen halten rechtlichen Prüfungen stand. Welche Voraussetzungen für eine betriebliche Kündigung gelten - und was es zu beachten gibt.