Wirtschaft

Wissenschaftler: KI zerstört den Kapitalismus

Der KI-Arbeitsmarkt steht vor einer historischen Zäsur. Zukunftsforscher Martin Ford warnt, dass künstliche Intelligenz nicht nur Jobs ersetzt, sondern die Grundlagen von Konsum, Wohlstand und Kapitalismus erschüttern könnte.
Autor
Mikkel Malm Myllerup, Børsen
28.05.2026 06:03
Lesezeit: 8 min
Wissenschaftler: KI zerstört den Kapitalismus
Martin Ford befürchtet, dass die Marktwirtschaft nicht auf die Veränderungen durch die KI-Entwicklung eingestellt ist. Ökonomen unterschätzen das Ausmaß des durch diese Technologie verursachten Arbeitsplatzverlusts, so Ford. (Foto: dpa | Arne Dedert) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Warum der KI-Arbeitsmarkt den Kapitalismus an seine Grenzen bringen könnte.
  • Wie künstliche Intelligenz Jobs, Einkommen und Kaufkraft zugleich bedroht.
  • Welche Warnung Martin Ford für Wirtschaft und Gesellschaft formuliert.

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