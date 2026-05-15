Technologie

KI-Agenten: Die neue Machtmaschine aus San Francisco

Im Silicon Valley herrscht Goldgräberstimmung, doch diesmal geht es nicht um eine neue App. KI-Agenten schreiben Code, erledigen Aufgaben und greifen nach ganzen Berufsbildern. Wer diese Systeme kontrolliert, bestimmt künftig über digitale Wertschöpfung, Arbeitsmärkte und die Frage, ob Europa noch gestaltet oder nur noch zusieht.