Technologie

KI-Agenten: Die neue Machtmaschine aus San Francisco

Im Silicon Valley herrscht Goldgräberstimmung, doch diesmal geht es nicht um eine neue App. KI-Agenten schreiben Code, erledigen Aufgaben und greifen nach ganzen Berufsbildern. Wer diese Systeme kontrolliert, bestimmt künftig über digitale Wertschöpfung, Arbeitsmärkte und die Frage, ob Europa noch gestaltet oder nur noch zusieht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.05.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
KI-Agenten: Die neue Machtmaschine aus San Francisco
(KI-Agenten greifen tief in Büroarbeit, Programmierung und Management ein. Silicon Valley feiert den Umbruch, Europa muss nun eigene Stärke aufbauen. (Foto: dpa/AP | Godofredo A. Vásquez) Foto: Godofredo A. Vásquez

Im Folgenden:

  • Warum KI-Agenten die nächste Automatisierungswelle auslösen.
  • Wie Silicon Valley die Kontrolle über digitale Arbeit ausbaut.
  • Welche Berufe nach der Programmierung unter Druck geraten.

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