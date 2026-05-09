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KI-Investitionen: Big Tech verbrennt Milliarden und muss Rendite liefern

Die großen US-Techkonzerne melden starkes Wachstum, doch die Euphorie bekommt Risse. Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet pumpen enorme Summen in künstliche Intelligenz, während Anleger endlich Beweise für steigende Erträge sehen wollen. Besonders Alphabet liefert Hoffnung, doch die zentrale Frage bleibt, wer aus dem KI-Boom wirklich Gewinn macht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.05.2026 05:51
Lesezeit: 2 min
KI-Investitionen: Big Tech verbrennt Milliarden und muss Rendite liefern
KI-Investitionen bleiben der große Test für Big Tech. (Foto: dpa | Julian Stratenschulte) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum Anleger bei KI-Investitionen klarere Renditebeweise verlangen.
  • Welche Tech-Konzerne nach den Quartalszahlen unter Druck geraten.
  • Weshalb Alphabet mit Google Cloud derzeit besser abschneidet.

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