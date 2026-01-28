US-Börsen: Ergebnisse der Tech-Giganten: Meta plant KI-Investitionen von bis zu 135 Milliarden Dollar

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Investoren haben in dieser Woche die Trendwenden im Technologiesektor aufmerksam verfolgt und auf die aktuellen Finanzergebnisse der drei wichtigen Tech-Giganten Microsoft, Meta und Tesla gewartet. Nach Börsenschluss wurden diese veröffentlicht.

Meta investiert Milliarden in künstliche Intelligenz

Die Ergebnisse von Meta für das vierte Quartal übertrafen die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn pro Aktie von 8,88 Dollar, während 8,16 Dollar erwartet worden waren. Der Gesamtumsatz des Unternehmens belief sich auf 59,9 Milliarden Dollar (erwartet: 58,4 Milliarden).

Die größte Aufmerksamkeit erregte die Prognose von Meta für das Jahr 2026. Das Unternehmen plant nämlich, 115 bis 135 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren zu investieren. Dies ist ein bemerkenswerter Sprung im Vergleich zu den 72,2 Milliarden Dollar im Jahr 2025.

Nach Bekanntgabe der Nachricht sprang die Meta-Aktie im nachbörslichen Handel um satte 10 Prozent nach oben.

Meta spart auch nicht bei Talenten. Das deutlichste Beispiel hierfür ist die 14,3-Milliarden-Dollar-Transaktion zur Beteiligung an Scale AI, mit dem Ziel, den Top-Spezialisten Alexandr Wang als Leiter der KI-Sparte zu gewinnen.

Microsofts Cloud-Sparte überschreitet erstmals die 50-Milliarden-Dollar-Marke

Die Ergebnisse von Microsoft für das zweite Quartal übertrafen ebenfalls die Analystenerwartungen bei Umsatz und Gewinn, wobei der Umsatz der Cloud-Sparte des Unternehmens erstmals in der Geschichte die Marke von 50 Milliarden Dollar überschritt. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn pro Aktie von 5,16 Dollar gegenüber erwarteten 3,92 Dollar. Der Gesamtumsatz erreichte 81,27 Milliarden Dollar (prognostiziert waren 80,3 Milliarden).

Trotz der starken Zahlen fiel der Aktienkurs im nachbörslichen Handel um mehr als 4 Prozent. Ein klareres Bild wird der Handelstag am Donnerstag liefern.

CEO Satya Nadella betonte bei der Kommentierung der Ergebnisse, dass der Siegeszug der künstlichen Intelligenz erst am Anfang stehe. „Wir befinden uns im Anfangsstadium der Verbreitung von künstlicher Intelligenz. Dennoch hat Microsoft bereits ein KI-Geschäft aufgebaut, das größer ist als einige unserer bisherigen Kerngeschäftsfelder“, sagte Nadella.

Dank früher Investitionen in OpenAI war Microsoft einer der größten Gewinner des KI-Booms und erreichte im Sommer sogar eine Marktkapitalisierung von vier Billionen Dollar. Dennoch hat sich die Aktie des Unternehmens von ihrem Höchststand leicht zurückgezogen, da Investoren die massiven Ausgaben des Sektors beobachten und auf eine Bestätigung warten, dass die Investitionen tatsächlich langfristige Erträge bringen.

Microsofts Sparte für Produktivität und Geschäftsprozesse (die die Einnahmen aus Microsoft 365 Cloud-Diensten für Geschäfts- und Privatkunden umfasst) erwirtschaftete hingegen 34,1 Milliarden Dollar. Die Prognose der Analysten lag in diesem Fall bei 33,6 Milliarden Dollar.

Tesla entwickelt mit Hochdruck

Tesla meldete Ergebnisse für das vierte Quartal, die den Investoren eine positive Überraschung bescherten und die Aktie im nachbörslichen Handel um über 3 Prozent steigen ließen. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Bestätigung des Unternehmens, dass die Produktion der humanoiden Optimus-Roboter im Zeitplan liegt und bereits Ende dieses Jahres beginnen soll.

Die Finanzkennzahlen fielen stärker aus als prognostiziert. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn pro Aktie von 0,50 Dollar, während 0,45 Dollar erwartet worden waren. Das Betriebsergebnis belief sich auf 1,41 Milliarden Dollar. Obwohl der Umsatz von 24,9 Milliarden Euro um 2,4 Prozent unter dem des Vorjahres lag, übertraf die Bruttomarge die Erwartungen deutlich und erreichte 20,1 Prozent anstelle der prognostizierten 17,1 Prozent.

Neben den Robotern kündigte Tesla Vorbereitungen für die Ausweitung der Produktion von Tesla Semi und Cybercab in Nordamerika an, die in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen soll. Das Unternehmen plant außerdem die Inbetriebnahme von sechs neuen Produktionslinien und die Markteinführung einer neuen Generation des Roadsters. Zudem investiert Tesla zwei Milliarden Dollar in Vorzugsaktien von Elon Musks KI-Startup xAI.

Im Gesamtjahr lieferte Tesla 1,64 Millionen Fahrzeuge aus, was zwar den Erwartungen entsprach, aber einen Rückgang von 8 Prozent gegenüber 2024 bedeutete. Dies ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem das jährliche Verkaufsvolumen geschrumpft ist.