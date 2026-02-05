Finanzen

KI-Investitionen: Alphabet verdoppelt Milliarden-Ausgaben für Rechenzentren

Alphabet verdoppelt seine KI-Investitionen und erhöht den Druck auf Wettbewerber. Der Internet-Riese setzt Milliarden in Rechenzentren und Cloud-Technologien, während Werbegeschäft und Gemini wachsen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.02.2026 17:30
Lesezeit: 3 min
Das Logo von Google ist an einem Gebäude der Konzernzentrale zu sehen. (Foto: dpa) Foto: Andrej Sokolow

Im Folgenden:

  • Warum Alphabet seine KI-Ausgaben 2026 verdoppelt.
  • Welche Rolle Gemini bei Googles KI-Strategie spielt.
  • Wie Apple auf Google-Cloudlösungen setzt.

KI-Investitionen: Alphabet verdoppelt Milliarden-Ausgaben für Rechenzentren
