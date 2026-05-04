Technologie

Meta KI-Agenten: Zuckerbergs Milliardenwette auf die Zukunft

Mark Zuckerberg schaltet im globalen KI-Wettlauf auf maximale Expansion: Der Meta-Konzern soll künftig nicht mehr nur soziale Netzwerke bieten, sondern zur Schaltzentrale für autonome KI-Agenten werden. Diese digitalen Helfer sollen für die Nutzer „Tag und Nacht“ aktiv sein, um persönliche und berufliche Ziele zu verwirklichen. Für den Wirtschaftsstandort und die Tech-Branche bedeutet dieser Kurswechsel eine massive Verschiebung der Investitionsströme, da die Entwicklung dieser Technologien enorme Kapitalmengen verschlingt – Meta positioniert sich damit als direkter Konkurrent zu anderen Tech-Giganten im Kampf um die Vorherrschaft im Alltag der Konsumenten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.05.2026 07:30
Lesezeit: 2 min
Meta KI-Agenten: Zuckerbergs Milliardenwette auf die Zukunft
Meta investiert bis zu 145 Milliarden Dollar in KI-Agenten, die Nutzer rund um die Uhr unterstützen sollen. Was das für Beschäftigte und Anleger bedeutet (Foto: dpa). Foto: Damian Dovarganes

Im Folgenden:

• Warum Meta trotz Milliardenprofiten rund 8.000 Stellen abbaut.

• Wie Zuckerberg bis zu 145 Milliarden Dollar auf KI-Agenten setzt.

• Weshalb Anleger auf Metas KI-Kurs mit einem Kursrückgang reagierten.

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