Wirtschaft

Märkte vor neuer Fed-Politik: Was Anleger über Fed-Chef Warsh wissen müssen

Angehender Fed-Chef Warsh steht für einen Kurs, der die US-Notenbank wieder enger an Zinsen, Daten und ihr klassisches Mandat binden soll. Welche Folgen hätte diese Neuordnung der Federal Reserve für Märkte und Anleger?