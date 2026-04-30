Wirtschaft

Preisschock vor der Entlastung: Historischer Sprung an den Zapfsäulen

Eigentlich sollten Autofahrer ab Mitternacht durch den neuen Tankrabatt aufatmen können – doch kurz vor dem Start der Steuersenkung erleben die Spritpreise einen beispiellosen Höhenflug. Mitten am Tag schossen die Kosten für Benzin und Diesel so drastisch nach oben wie nie zuvor seit Einführung der täglichen Preisanpassung um 12 Uhr. Dieser drastische Anstieg überschattet die Hoffnung auf eine schnelle Entlastung und sorgt landesweit für Frust an den Tankstellen.