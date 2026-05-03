Finanzen

Steigende Ausschüttungen: Diese Dividendenaktien gelten als besonders robust

Dividendenaktien mit jahrzehntelang steigenden Ausschüttungen gelten als stabiler Baustein für langfristige Anleger. Doch wie sinnvoll sind Dividendenaristokraten und Dividendenkönige im aktuellen Marktumfeld?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.05.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Steigende Ausschüttungen: Diese Dividendenaktien gelten als besonders robust
Dividendenaktien: Wie Anleger Unternehmen mit stabilen Ausschüttungen erkennen. (Foto: dpa) Foto: Seth Wenig

Im Folgenden:

  • Warum nur 69 S&P-500-Unternehmen als Dividendenaristokraten gelten und was das bedeutet.
  • Weshalb Dividendenkönige trotz 50-jähriger Ausschüttungshistorie keinen einheitlichen Vergleichsindex haben.
  • Wie Währungsrisiken und Steuern die Rendite europäischer Dividendenanleger erheblich beeinflussen können.

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