Wirtschaft

Wirtschaft im Dauertief: Experten warnen vor beispielloser Krisenschleife

Die deutsche Wirtschaft steckt fest – und ein Ende der Durststrecke ist laut Experten nicht in Sicht. Nach einer aktuellen Umfrage unter 1.000 Unternehmen zeichnet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ein düsteres Bild der Lage: Deutschland erlebt derzeit die hartnäckigste Schwächephase seit Jahrzehnten, in der kurzzeitige Erholungsphasen immer wieder durch neue Rückschläge im Keim erstickt werden.