Finanzen

Iran-Krieg verschärft Risiken: Investoren senken Wachstumserwartungen

Die Erwartungen globaler Investoren an das Wirtschaftswachstum geraten unter Druck, während Inflation und geopolitische Risiken wieder stärker in den Fokus rücken. Wie stark verändern steigende Energiepreise und der Iran-Krieg die strategische Ausrichtung der Märkte wirklich?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.04.2026 11:17
Lesezeit: 2 min
Iran-Krieg verschärft Risiken: Investoren senken Wachstumserwartungen
Globale Investoren senken ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum deutlich, während steigende Energiepreise und Unsicherheit durch den Iran-Krieg die Märkte belasten (Foto: iStock.com, MilanMarkovic) Foto: MilanMarkovic

Im Folgenden:

  • Warum globale Investoren ihre Wachstumserwartungen so schnell senkten wie seit vier Jahren nicht.
  • Weshalb steigende Energiepreise und der Iran-Krieg die Inflationserwartungen auf ein Fünfjahreshoch trieben.
  • Wie weit Börsenentwicklung und makroökonomische Erwartungen der Fondsmanager inzwischen auseinanderdriften.

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