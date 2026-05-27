Politik

Deutschland Weltmeister beim Geld ausgeben: Entwicklungshilfe boomt trotz Wirtschaftskrise

Trotz einer stagnierenden Wirtschaft übernimmt die Bundesrepublik mehr finanzielle Verantwortung als je zuvor und steigt zum größten Geberland in der Entwicklungshilfe auf. Deutschland überholt 2025 erstmals die Vereinigten Staaten und wird Weltmeister, wenn auch nur beim Geld ausgeben.
Autor
Mirell Bellmann
27.05.2026 14:11
Aktualisiert: 28.05.2026 14:11
Lesezeit: 4 min
Deutschland Weltmeister beim Geld ausgeben: Entwicklungshilfe boomt trotz Wirtschaftskrise
Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) verteidigt ihre Reform der Entwicklungszusammenarbeit - trotz Kürzungen und des Rückzugs der USA. (Foto: dpa) Foto: Britta Pedersen

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland zum weltgrößten Geberland für Entwicklungshilfe aufgestiegen ist.
  • Welche Länder die höchsten Entwicklungshilfezahlungen von Deutschland bekommen haben.
  • EU-Politik: Wie die Ukraine-Hilfen die Strukturen der Entwicklungshilfe verschieben.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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