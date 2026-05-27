Politik

Deutschland Weltmeister beim Geld ausgeben: Entwicklungshilfe boomt trotz Wirtschaftskrise

Trotz einer stagnierenden Wirtschaft übernimmt die Bundesrepublik mehr finanzielle Verantwortung als je zuvor und steigt zum größten Geberland in der Entwicklungshilfe auf. Deutschland überholt 2025 erstmals die Vereinigten Staaten und wird Weltmeister, wenn auch nur beim Geld ausgeben.