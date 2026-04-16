Finanzen

US-Marktbericht: Wall Street schließt nach Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon im Plus

Internationale Entwicklungen bringen frischen Wind an die Börse – worauf Anleger jetzt achten müssen.
Autor
Bonnier Investor
16.04.2026 22:12
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Wall Street schließt nach Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon im Plus
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Aufatmen am Aktienmarkt

Die Wall Street beendete den Handel am Donnerstag im Plus. Alle drei großen Indizes schlossen im positiven Bereich, nachdem sich Israel und der Libanon auf einen zehntägigen Waffenstillstand geeinigt hatten.

Rohöl der Sorte Brent näherte sich jedoch wieder der Marke von 100 US-Dollar, da der Seeverkehr in der Straße von Hormus weiterhin eingeschränkt blieb.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,24 Prozent auf 48.578,60 Punkte.

Tech-Riesen stützen, Luftfahrt schwächelt

Die Gewinne wurden von Salesforce und Microsoft getragen, die um 2,04 Prozent bzw. 2,2 Prozent zulegten.

Unterdessen belastete Boeing den Index; die Aktie des Unternehmens gab bis zum Handelsschluss um 2,27 Prozent nach.

Die Kursverluste des amerikanischen Luftfahrtriesen erfolgen vor dem Hintergrund einer wachsenden Vorsicht der Anleger, bedingt durch Sorgen über Treibstoffengpässe infolge des Konflikts im Nahen Osten.

S&P 500 und Nasdaq ziehen nach

Der marktbreite S&P 500 schloss ebenfalls höher, legte um 0,26 Prozent auf 7.041,28 Punkte zu und behauptete damit seinen gestrigen Intraday-Rekord.

Der technologielastige Nasdaq legte bis zum Handelsende um 0,36 Prozent auf 24.102,70 Punkte zu.

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