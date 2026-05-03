Politik

Energiepreise: EU erlaubt mehr Staatshilfen für Industrie und Landwirte

Die Industrie ächzt unter hohen Energiepreisen, Landwirte sorgen sich mit Blick auf Düngemittel. Die EU-Staaten dürfen ihnen deshalb mehr Beihilfen geben. Was bis Ende Dezember möglich ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.05.2026 09:44
Lesezeit: 2 min
Energiepreise: EU erlaubt mehr Staatshilfen für Industrie und Landwirte
Mehr Staatshilfen sollen Betriebe unterstützen und verhindern, dass Unternehmen wegen hoher Energiepreise aus der EU abwandern und Arbeitsplätze wie Wirtschaftskraft verloren gehen. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum die EU die strengen Beihilferegeln nur vorübergehend lockert.
  • Wie Deutschland gezielt energieintensive Unternehmen entlasten will.
  • Weshalb die Düngemittelpreise Landwirte zusätzlich unter Druck setzt. 

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