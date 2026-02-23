Wirtschaft

Stickstoffdünger in der EU: CBAM verschärft den finanziellen Druck auf Landwirte

Der drastische Rückgang der Stickstoffdünger-Importe in der EU trifft auf deutlich steigende Preise und verschärft den Druck auf die Agrarmärkte. Wird der CO₂-Grenzausgleich CBAM damit zum zusätzlichen Belastungsfaktor für Europas Landwirtschaft?