Stickstoffdünger in der EU: CBAM verschärft den finanziellen Druck auf Landwirte

Der drastische Rückgang der Stickstoffdünger-Importe in der EU trifft auf deutlich steigende Preise und verschärft den Druck auf die Agrarmärkte. Wird der CO₂-Grenzausgleich CBAM damit zum zusätzlichen Belastungsfaktor für Europas Landwirtschaft?
23.02.2026 06:00
Der starke Rückgang der Stickstoffdünger-Importe in der EU infolge des CO₂-Grenzausgleichs CBAM treibt die Preise und erhöht den wirtschaftlichen Druck auf die Landwirtschaft (Foto: iStock.com, VisualArtStudio) Foto: VisualArtStudio

  • Seit Einführung von CBAM ist der Import von Stickstoffdüngern in die EU stark eingebrochen, während die Preise deutlich steigen.

  • Stickstoffdünger sind zentral für die EU-Landwirtschaft und verteuern sich spürbar für viele Landwirte.

  • Hohe Düngerpreise bei niedrigen Getreidepreisen erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf zahlreiche Landwirte.

