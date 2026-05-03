Finanzen

V2G für E-Autos: Wie Fahrzeughalter am Strommarkt verdienen könnten

E-Autos könnten mit V2G künftig stärker in das Stromnetz eingebunden werden und Besitzern neue Einnahmen ermöglichen. Welche Hürden müssen fallen, damit Fahrzeugbatterien vom Parkplatz aus zum Teil des Energiesystems werden?