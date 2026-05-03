Finanzen

V2G für E-Autos: Wie Fahrzeughalter am Strommarkt verdienen könnten

E-Autos könnten mit V2G künftig stärker in das Stromnetz eingebunden werden und Besitzern neue Einnahmen ermöglichen. Welche Hürden müssen fallen, damit Fahrzeugbatterien vom Parkplatz aus zum Teil des Energiesystems werden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.05.2026 11:00
Lesezeit: 4 min
V2G für E-Autos: Wie Fahrzeughalter am Strommarkt verdienen könnten
V2G könnte E-Autos künftig zu flexiblen Stromspeichern machen. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum E-Auto-Besitzer künftig bis zu 2.280 Euro jährlich mit ihrem geparkten Fahrzeug verdienen könnten.
  • Welche regulatorischen Hürden den Durchbruch der Vehicle-to-Grid-Technologie in Europa bremsen.
  • Wie V2G laut Experten bis 2050 ein Fünftel der globalen Stromspeicherung übernehmen könnte.

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