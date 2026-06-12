SpaceX-Aktie: Jahrhundert-IPO zwischen Musk-Fans und Milliarden-Risiken

SpaceX-Aktie: Der Hype im Check

Wenn noch einmal jemand SpaceX erwähnt, kommt in einem der Wunsch auf, sich in seine Höhle mitten im Wald zurückzuziehen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die vielen tausend Meinungen und Berechnungen zum Börsengang von SpaceX sind wirklich sehr....sättigend. Damit Sie sich nicht damit beschäftigen müssen, habe wir die Meinungen der Bullen und Bären zusammengetragen. Also derjenigen, die darin eine außergewöhnliche Investitionschance sehen, und derjenigen, die warnen, dass man sich die Finger verbrennen könnte.

Die Nachfrage nach SpaceX-Aktien übersteigt bereits das Angebot. Das Interesse institutioneller Anleger soll um ein Vielfaches größer sein als die Anzahl der verfügbaren Aktien, berichtete Finance.si unter Berufung auf Bloomberg. Kleinanleger können ihre Bestellungen möglicherweise auch nach Ablauf der Frist aufgeben, da das Unternehmen laut Bloomberg bis zu 30 Prozent der Aktien für Musks Fans und andere Kleinanleger reserviert hat. Slowenien habe ich auf der Liste nicht gefunden.

Die wichtigsten Dinge, die Sie zur SpaceX-Aktie wissen müssen:

Der Börsengang soll der größte in der Geschichte werden (das Unternehmen schätzt ihn auf rund 1,75 Billionen Dollar). SpaceX wächst schnell, schreibt aber noch rote Zahlen. Das bedeutet, dass Investoren auf die Zukunft setzen, nicht auf einen stabilen, profitablen Giganten. Das Kerngeschäft sind das Satelliten-Internet Starlink und Raketenstarts, wo SpaceX einen großen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz hat. Der spekulativste Teil der Geschichte ist die Infrastruktur für künstliche Intelligenz im Weltraum. Das könnte ein riesiges Geschäft werden, aber bisher ist noch nicht bewiesen, dass es in großem Maßstab funktionieren wird. Der endgültige Preis wird am Donnerstag festgelegt, und der Handel mit der Aktie beginnt am Freitagnachmittag.

Wetten im Krypto-Space: Was sagen die Prognosemärkte?

Auch die Prognosemärkte geben uns einen Einblick in das Ausmaß des Börsengangs. Auf Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert des Börsengangs zwischen zwei und 2,5 Billionen Dollar liegen wird, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 48 Prozent. Basierend auf den von Polymarket-Nutzern eingezahlten Geldern liegt die Wahrscheinlichkeit bei 33 %, dass der Wert zwischen 1,5 und 2 Billionen liegen wird, während die Wahrscheinlichkeit für einen Endbetrag zwischen 2,5 und 3 Billionen bei 13 % liegt.

Wir haben uns auch die Entwicklungen auf dem „synthetischen Markt“ der Plattform Hyperliquid angesehen. Ein synthetischer Markt bedeutet, dass man kein echtes Wertpapier kauft, sondern ein Instrument, das ein anderes nachahmt bzw. dessen Wert nachbildet. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Mittwoch um 15:20 Uhr) bewertet Hyperliquid SpaceX mit etwa 2,03 Billionen Dollar. Das liegt über der Prognose von SpaceX und entspricht den Angaben von Polymarket.

Man darf jedoch nicht vergessen, dass es sich um einen sehr kleinen und spekulativen Markt handelt, nicht um den tatsächlichen Aktienhandel. Das Handelsvolumen ist gering, die Liquidität ist begrenzt, weshalb dieser Preis eher ein Stimmungsbarometer für den spekulativsten Teil des Marktes ist als eine verlässliche Einschätzung des fairen Wertes des Unternehmens. Weiterlesen SpaceX-IPO: Was bedeutet das für ETF-Anleger?

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Morningstar warnt: Finger weg von der SpaceX-Aktie und abwarten

Auch das Analyseunternehmen Morningstar steht der Unternehmensbewertung skeptisch gegenüber. Es schätzt den Wert von SpaceX auf etwa 63 Dollar pro Aktie, was deutlich unter dem voraussichtlichen Ausgabepreis von rund 135 Dollar liegt. Auf Unternehmensebene entspricht dies einer Bewertung von etwa 780 Milliarden Dollar, was weit von zwei Billionen entfernt ist.

Sie nennen drei mögliche Szenarien:

„Moonshot“ (7 Prozent Wahrscheinlichkeit): SpaceX beweist, dass orbitale KI-Rechenzentren der Erde überlegen sind. Bis 2035 stehen 59.000 Satelliten im All (11,6 GW Leistung), was 225 Milliarden Dollar Jahresumsatz bringt.

SpaceX beweist, dass orbitale KI-Rechenzentren der Erde überlegen sind. Bis 2035 stehen 59.000 Satelliten im All (11,6 GW Leistung), was 225 Milliarden Dollar Jahresumsatz bringt. Negatives Szenario (43 Prozent Wahrscheinlichkeit): Die Weltraum-Server floppen. SpaceX bricht das Projekt um 2028 nach Fehlinvestitionen im zweistelligen Milliardenbereich ab.

Die Weltraum-Server floppen. SpaceX bricht das Projekt um 2028 nach Fehlinvestitionen im zweistelligen Milliardenbereich ab. Das wahrscheinlichste Szenario (50 Prozent Wahrscheinlichkeit): Ein „Minimum Viable Product“ im All. Die Server funktionieren mit Einschränkungen. Bis 2035 bringen 48.000 Satelliten (2,4 GW) rund 47 Milliarden Dollar Umsatz.

Langfristigen Anlegern wird daher zur Vorsicht geraten. Ihrer Einschätzung nach wäre es sinnvoll, auf einen besseren Einstiegszeitpunkt nach dem Börsengang zu warten, wenn sich die anfängliche Begeisterung gelegt hat und auch einige der derzeitigen Investoren und Mitarbeiter ihre Aktien verkaufen können.

ARK Invest: Starlink allein rechtfertigt Milliarden

Eine ganz andere Sicht auf die Bewertung von SpaceX hat man bei ARK Invest, einem Unternehmen, das von der Technologieinvestorin Cathie Wood geleitet wird. Nach ihrer Einschätzung könnte bereits Starlink, das Satelliten-Internetgeschäft im Rahmen von SpaceX, eine ausreichend große Geschichte sein, um auch eine sehr hohe Unternehmensbewertung deutlich zu rechtfertigen.

Bei ARK Invest wird Starlink als Kern der Investitionsstrategie von SpaceX angesehen. Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, betonte gegenüber CNBC, dass jede Starship-Rakete enorme zusätzliche Internetkapazitäten in die Umlaufbahn befördern könnte. Seinen Worten zufolge könnten bereits zehn Starts die derzeitige Kapazität des Starlink-Netzwerks verdoppeln, und langfristig sei das Potenzial nicht auf einige wenige Flüge beschränkt. Würde SpaceX mehrere hundert Starts durchführen, könnte Starlink nach Einschätzung von ARK mehrere hundert Milliarden Dollar Umsatz generieren. Weiterlesen Sanders fordert KI-Revolution: 50 Prozent für die Bürger

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ARK Invest sieht SpaceX daher nicht nur als Raketenstartunternehmen, sondern als Infrastrukturriesen, der Satelliten-Internet, kostengünstigen Zugang zum Weltraum und neue Technologiemärkte vereinen könnte. Ein wichtiger Teil dieser Geschichte ist auch die künstliche Intelligenz (KI). Winton schätzt, dass die Chancen im Bereich der KI außerordentlich groß sind und dass sich die aktuelle Phase in Zukunft als einer der entscheidenden technologischen Durchbrüche erweisen könnte.

Hinweis: ARK Invest ist bei SpaceX kein neutraler Beobachter, da das Unternehmen über den ARK Venture ETF direkt investiert ist. SpaceX ist mit über zehn Prozent die größte Position des Fonds.

Bewertung zu hoch? Das Urteil von Professor Damodaran

Aswath Damodaran ist kein klassischer Skeptiker. Er schätzt SpaceX als Unternehmen, nicht jedoch als Aktie zum angebotenen Preis. Als größtes Problem sieht der Finanzprofessor an der Stern School of Business der New York University nicht die Verluste, sondern die überzogenen Erwartungen hinsichtlich der Marktgröße, der Margen, des UI und Musks uneingeschränkter Kontrolle.

Damodaran weist darauf hin, dass ein hervorragendes Unternehmen nicht unbedingt auch eine gute Investition ist, wenn der Preis zu hoch ist. Seiner Einschätzung nach ist SpaceX etwa 1,25 bis 1,3 Billionen Dollar wert, was deutlich unter der vor dem Börsengang diskutierten Bewertung von rund 1,8 Billionen Dollar liegt. Das bedeutet, dass nach seinem Modell ein fairer Aktienpreis näher bei 100 Dollar liegen würde als der voraussichtliche Ausgabepreis von rund 135 Dollar.

Als Risiko hebt er hervor, dass KI dem Unternehmen zwar einen großen Mehrwert bringen kann, aber durch übermäßige Investitionen auch einen Teil des Wertes zerstören könnte. Ein bedeutendes Risiko sieht er auch in der Unternehmensführung. Elon Musk wird nach dem Börsengang wahrscheinlich einen großen Einfluss bzw. die Kontrolle über das Unternehmen behalten, während die Investoren nur begrenzte Entscheidungsbefugnisse haben werden. Dies kann ein Vorteil sein, wenn Musk weiterhin neue Märkte erschließt, aber auch ein Risiko darstellen, wenn das Unternehmen zu aggressiv teure und unsichere Projekte in Angriff nimmt.

Morgan Stanley: Prognose eines explosiven Wachstums

Die US-Bank Morgan Stanley sieht SpaceX in einer deutlich optimistischeren Analyse als ein Unternehmen, das seinen Umsatz in den nächsten 15 Jahren explosionsartig steigern könnte. Nach den Prognosen der Bank könnten die Umsätze bis zum Jahr 2040 3,4 Billionen Dollar erreichen, was einen gewaltigen Sprung gegenüber den 18,7 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2025 darstellt.

Morgan Stanley expects, dass gerade das KI-Segment des Unternehmens in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Wachstumsmotoren werden wird. Bis 2030 soll dieser Geschäftsbereich etwa 190 Milliarden Dollar Umsatz generieren, während der Gesamtumsatz von SpaceX zu diesem Zeitpunkt bei fast 330 Milliarden Dollar liegen dürfte.

Das ist ein ausgesprochen optimistisches Szenario. Im Jahr 2025 hat SpaceX zwar seinen Umsatz gesteigert, dabei aber einen Verlust von fast fünf Milliarden Dollar verzeichnet. Daher basiert die Prognose von Morgan Stanley vor allem auf der Erwartung, dass SpaceX neben Raketen und Starlink auch zu einem großen Infrastruktur-Akteur im Bereich der künstlichen Intelligenz werden wird.

SpaceX-Aktie: Sollten Sie einsteigen?

Nein. Bei heißen Themen wie SpaceX sollte man sich zwei Fragen stellen: Wissen Sie wirklich mehr als der Rest des Marktes und sind Sie bereit, Schwankungen zu verkraften, die alles andere als gering sein können? Es fällt schwer im Moment eine dieser Fragen überzeugend zu bejahen, daher werden wir vorerst nur die Kursentwicklung beobachten.