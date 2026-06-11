Technologie

Sanders fordert KI-Revolution: 50 Prozent für die Bürger

US-Senator Bernie Sanders fordert den wohl radikalsten Eingriff in die KI-Branche seit ihrem Aufstieg: Die Hälfte der größten US-Unternehmen soll in einen Staatsfonds überführt werden. Mit scharfen Angriffen auf Elon Musk und Sam Altman entfacht der Senator eine Debatte, die auch Europa erreichen könnte.
article:authors
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Maximilian Modler
11.06.2026 10:54
Lesezeit: 4 min
Sanders fordert KI-Revolution: 50 Prozent für die Bürger
Der 84-jährige US-Senator Bernie Sanders will die Hälfte großer KI-Konzerne in einen Staatsfonds überführen und Bürger an den Gewinnen beteiligen. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Bernie Sanders will KI-Firmen zu 50 Prozent in öffentliche Hand überführen

Der US-Senator Bernie Sanders will die amerikanische Öffentlichkeit über einen Staatsfonds an den größten KI-Unternehmen des Landes beteiligen. In einem Gastbeitrag für die "New York Times" kündigte der 84-jährige Sanders an, in den kommenden Wochen einen Gesetzentwurf mit dem Titel "American A.I. Sovereign Wealth Fund Act" einzubringen.

Der zweimalige Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten warnt schon länger vor den Folgen einer unregulierten KI-Entwicklung. Die Trump-Administration und die Republikaner in Senat und Kongress lassen den Tech-Konzernen weitgehend freie Hand. So ordnete Trump im Dezember 2025 per Dekret an, dass das Justizministerium gegen Bundesstaaten vorgehen soll, die eigene KI-Regeln durchsetzen wollen.

KI-Revolution: "Die Wahl, vor der wir stehen"

Für Sanders geht es dabei um weit mehr als Technologiepolitik. "Die Frage lautet also nicht, ob KI die Welt verändern wird. Das wird sie. Die Frage lautet: Wem wird diese Zukunft gehören, und wer wird sie kontrollieren? Wer wird davon profitieren, und wem wird sie schaden?" Am Ende stehe die Entscheidung, "ob KI dazu genutzt werden [wird], das Leben arbeitender Familien zu verbessern", oder ob "die Zukunft der Menschheit von einer Handvoll Milliardären bestimmt werden" solle. Sein Fazit: "Das ist die Wahl, vor der wir stehen."

Staatsfonds: Nicht nur besteuern, sondern mitbestimmen

Kern des angekündigten Vorhabens ist eine einmalige Steuerabgabe in Höhe von 50 Prozent, die nicht auf Gewinne, sondern auf die Aktien der betroffenen Konzerne erhoben werden soll. Namentlich nennt Sanders unter anderem OpenAI, Anthropic und xAI. Mit den so eingezogenen Anteilen soll ein Staatsfonds entstehen, der den Bürgerinnen und Bürgern einen direkten Eigentumsanteil an den Tech-Konzernen verschafft.

Der Gesetzentwurf würde nach Sanders' Vorstellung "der Öffentlichkeit eine direkte Beteiligung an den größten KI-Unternehmen unseres Landes verschaffen". Dadurch würde "der Öffentlichkeit eine direkte Rolle dabei zuweisen, die Zukunft dieser Technologie zu bestimmen". "Die Zukunft der KI und die damit einhergehende Veränderung des menschlichen Lebens würden nicht länger von einer Handvoll Big-Tech-Oligarchen diktiert", schreibt der Senator.

Die Regierung hätte durch ihre Stimmrechtsanteile und eine gleichberechtigte Vertretung im Vorstand jedes Unternehmens "die Macht, Entscheidungen zu blockieren, die der Bevölkerung schaden, und sich für Maßnahmen einzusetzen, die ihr helfen".

Kollektives Wissen: "Es ist an der Zeit, dass wir es zurückfordern"

Den Kern seiner Argumentation sieht Sanders in der Entstehung moderner KI-Systeme. "KI baut auf unserer kollektiven Intelligenz auf: auf unseren Büchern, Liedern, Kunstwerken, journalistischen Texten, Computerprogrammen, wissenschaftlichen Forschungen, Videos, Gesprächen, Bildern und Ideen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden."

Die Daten und die Sprache generativer KI seien "nicht einfach so in Sam Altmans Kopf oder Elon Musks Fantasie entstanden". Vielmehr hätten die Tech-Konzerne dieses Wissen "ohne Erlaubnis, ohne Anerkennung und ohne Vergütung in ihre KI-Modelle eingespeist".

Seine Schlussfolgerung fällt drastisch aus: "Das kreative Schaffen von Millionen von Menschen – Schriftstellern, Künstlern, Musikern, Journalisten, Lehrern, Wissenschaftlern und einfachen Bürgern – wurde im Grunde von einigen der reichsten Menschen der Welt gestohlen. Es ist an der Zeit, dass wir es zurückfordern."

Für Sanders ergibt sich daraus ein politischer Anspruch: "Da KI auf dem kollektiven Wissen der Menschheit basiert, muss der durch sie erzeugte Reichtum der Menschheit zugutekommen." Profitieren dürften "nicht nur Herr Musk, Herr Altman, Dario Amodei und andere Oligarchen", sondern die Allgemeinheit.

Vorbilder: Norwegen, Alaska und sogar KI-Unternehmen

Sanders verweist zudem darauf, dass die Idee keineswegs neu sei. OpenAI habe die Schaffung eines "öffentlichen Vermögensfonds" vorgeschlagen, der "jedem Bürger – auch denen, die nicht an den Finanzmärkten investiert haben – eine Beteiligung am KI-getriebenen Wirtschaftswachstum ermöglicht". Anthropic habe die Einrichtung von Staatsfonds mit Anteilen an KI-Unternehmen angeregt. Elon Musk habe erklärt: "Ein universelles hohes Einkommen durch von der Regierung ausgegebene Schecks ist der beste Weg, um die durch KI verursachte Arbeitslosigkeit zu bewältigen."

Als Vorbilder nennt Sanders außerdem den mehr als zwei Billionen Dollar schweren norwegischen Staatsfonds sowie den Alaska Permanent Fund, der seit Jahrzehnten Dividenden an die Einwohner des Bundesstaates ausschüttet.

Milliarden für die Bevölkerung

Die Erträge des Fonds sollen zunächst in Form direkter Zahlungen an die Bevölkerung fließen. Langfristig sollen sie nach Sanders' Vorstellung dazu beitragen, "sicherzustellen, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in unserem Land einen angemessenen und würdigen Lebensstandard genießt, einschließlich Gesundheitsversorgung, Bildung und Wohnraum".

Zugleich räumt der Senator ein, dass eine staatliche Beteiligung an Unternehmen, deren Geschäft nur teilweise auf KI beruht, rechtlich komplex sei. Am Grundprinzip ändere das jedoch nichts: "Wenn eine öffentliche Ressource Wohlstand schafft, sollte die Öffentlichkeit an diesem Wohlstand teilhaben."

Seinen Gastbeitrag beendet Sanders mit einem Appell gegen die Machtkonzentration im Silicon Valley: "Die Zukunft der KI und das Schicksal der Menschheit dürfen nicht hinter verschlossenen Türen im Silicon Valley entschieden werden. Sie darf nicht von Milliardären diktiert werden, die ihre Macht und ihren Profit maximieren wollen." Stattdessen müsse sie "von Arbeitnehmern, Eltern, Lehrern, Künstlern, Wissenschaftlern, Gemeinschaften und dem amerikanischen Volk entschieden werden". Sein Schlusssatz lautet: "Es ist unsere Zukunft. Wir müssen darüber entscheiden."

Europa: Könnte ein ähnliches Modell funktionieren?

Ob ein vergleichbares Modell in Europa oder Deutschland realistisch wäre, ist allerdings offen. Anders als in den USA existieren hier keine wenigen dominierenden KI-Konzerne, deren Aktien der Staat im Rahmen einer einmaligen Abgabe übernehmen könnte. Denkbar wäre jedoch ein europäischer KI-Fonds, der sich über Steuern auf besonders profitable KI-Geschäftsmodelle oder über staatliche Beteiligungen an strategischen Technologieunternehmen finanziert. Die Erträge könnten – ähnlich wie Sanders es vorschlägt – in Forschung, Bildung und digitale Infrastruktur fließen oder in Form einer Bürgerdividende ausgeschüttet werden.

Gleichzeitig wäre ein solcher Eingriff rechtlich und politisch hoch umstritten. Eigentumsgarantien, europäisches Wettbewerbsrecht und internationale Investitionsabkommen setzen staatlichen Beteiligungen enge Grenzen. Kritiker dürften zudem einwenden, dass eine Zwangsabgabe in Form von Unternehmensanteilen Investitionen und Innovationen abschrecken könnte. Befürworter halten dagegen, dass generative KI auf Milliarden öffentlich verfügbarer Daten und jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung aufbaut und deshalb zumindest ein Teil der daraus entstehenden Wertschöpfung an die Gesellschaft zurückfließen sollte. Die von Sanders angestoßene Debatte über Eigentum an KI und die Verteilung ihrer Gewinne könnte damit auch in Europa an Bedeutung gewinnen.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Endgame? Kiel Report sieht Wirtschaft Russlands immer stärker unter Druck
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Endgame? Kiel Report sieht Wirtschaft Russlands immer stärker unter Druck
11.06.2026

Die russische Wirtschaft galt lange als überraschend widerstandsfähig gegenüber Sanktionen und Kriegsfolgen. Ein neuer "Kiel Report" des...

"Würdevoll absteigen": Zehn Vorschläge zur Neuorientierung des Westens
DWN
Panorama
Panorama "Würdevoll absteigen": Zehn Vorschläge zur Neuorientierung des Westens
11.06.2026

Der Westen verliert seinen jahrhundertelangen Führungsanspruch – und Politikwissenschaftler Daniel Marwecki fordert, diese Realität...

Sanders fordert KI-Revolution: 50 Prozent für die Bürger
DWN
Technologie
Technologie Sanders fordert KI-Revolution: 50 Prozent für die Bürger
11.06.2026

US-Senator Bernie Sanders fordert den wohl radikalsten Eingriff in die KI-Branche seit ihrem Aufstieg: Die Hälfte der größten...

Regierungserklärung: Merz fordert zu Reformbereitschaft auf
DWN
Politik
Politik Regierungserklärung: Merz fordert zu Reformbereitschaft auf
11.06.2026

Deutschland verliert Jobs, Unternehmen kämpfen mit Kosten und Bürokratie – für Friedrich Merz ist die Zeit des Zögerns vorbei. Der...

Personalabbau bei Chemieriese Evonik: 1.850 Arbeitsplätze fallen weg
DWN
Unternehmen
Unternehmen Personalabbau bei Chemieriese Evonik: 1.850 Arbeitsplätze fallen weg
11.06.2026

Deutschlands Industrie baut weiter ab: Der Essener Chemiekonzern Evonik streicht 1.850 Stellen bis Ende 2026. Die Krise der deutschen...

EZB vor erster Zinserhöhung seit 2023
DWN
Finanzen
Finanzen EZB vor erster Zinserhöhung seit 2023
11.06.2026

Der Ölpreisschock durch den Iran-Krieg treibt die Verbraucherpreise im Euroraum nach oben. Damit wächst der Druck auf die EZB, zu...

FCAS gescheitert: Wie die Gier nationaler Unternehmen Europa sprengt
DWN
Politik
Politik FCAS gescheitert: Wie die Gier nationaler Unternehmen Europa sprengt
11.06.2026

Die EU verkündet lautstark, dass sie gemeinsame und keine nationalen Vorzeigeprojekte braucht. Bei konkreten grenzüberschreitenden...

Goldpreis aktuell: Nach tiefstem Stand seit sechs Monaten stabilisiert sich der Goldkurs leicht
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis aktuell: Nach tiefstem Stand seit sechs Monaten stabilisiert sich der Goldkurs leicht
11.06.2026

Der Goldpreis zeigt sich am Donnerstagmorgen nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage nur verhalten erholt. Zwar notiert das...