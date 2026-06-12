Politik

EU-Stabilitätspakt: Irland erhält Flexibilität bei Energieausgaben

Mehr Spielraum im Budget: Die EU erweitert die Ausnahme für Verteidigungsausgaben auf den Energiesektor. Damit reagiert Brüssel auf die Krise im Nahen Osten und den anhaltenden Druck von Mitgliedstaaten wie Italien – knüpft die Lockerung jedoch an strikte Bedingungen.