Politik

EU-Haushalt wird zur Kostenfalle für Deutschlands Steuerzahler

Europa will mehr Verteidigung, mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr globalen Einfluss. Doch der neue EU-Haushalt offenbart, wie teuer diese Ambitionen werden und wie schwer sich 27 Staaten auf Einschnitte, neue Abgaben und höhere Beiträge einigen. Irland soll den Kompromiss vermitteln, während Deutschland und andere Nettozahler vor einer politischen und finanziellen Belastungsprobe stehen
Autor
Daniel Murray
09.06.2026 05:41
Lesezeit: 7 min
EU-Haushalt wird zur Kostenfalle für Deutschlands Steuerzahler
Der EU-Haushalt wird zur Machtprobe für Irland. Verteidigung, Agrarhilfen und neue Abgaben bringen Deutschland und andere Nettozahler in Bedrängnis. (Foto: dpa | Alicia Windzio) Foto: Alicia Windzio

Im Folgenden:

  • Warum der EU-Haushalt für Deutschland teuer werden könnte.
  • Wie Irland Europas schwierigste Finanzverhandlungen führen soll.
  • Welche neuen Abgaben Brüssel für den EU-Haushalt plant.

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