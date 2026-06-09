Politik

EU-Haushalt wird zur Kostenfalle für Deutschlands Steuerzahler

Europa will mehr Verteidigung, mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr globalen Einfluss. Doch der neue EU-Haushalt offenbart, wie teuer diese Ambitionen werden und wie schwer sich 27 Staaten auf Einschnitte, neue Abgaben und höhere Beiträge einigen. Irland soll den Kompromiss vermitteln, während Deutschland und andere Nettozahler vor einer politischen und finanziellen Belastungsprobe stehen