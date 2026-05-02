Wirtschaft

EU-Haushalt vor Neuordnung: Europäischer Rechnungshof zweifelt an Reform

Der geplante EU-Haushalt stellt die Finanzordnung der Europäischen Union vor einen tiefen Umbau und ruft den Europäischen Rechnungshof auf den Plan. Können höhere Beiträge, neue Schulden und mehr nationale Spielräume wirklich zu besseren Ergebnissen für Bürger und Mitgliedstaaten führen?