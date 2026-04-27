Wirtschaft

EU-Industriegesetz: China droht mit Maßnahmen gegen den Industrial Accelerator Act

Mit dem EU-Industriegesetz will die EU ihre Schlüsselindustrien schützen und ausbauen. Doch China reagiert scharf auf die Pläne und warnt vor Konsequenzen. Steht die europäische Industriepolitik vor einem internationalen Gegenwind mit wirtschaftlichen Risiken?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.04.2026 08:57
Lesezeit: 1 min
EU-Industriegesetz: China droht mit Maßnahmen gegen den Industrial Accelerator Act
EU-Fahnen vor dem Gebäude EU-Kommission: China droht mit Maßnahmen gegen EU-Industriegesetz. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum kritisiert China das EU-Industriegesetz so deutlich?
  • Welche Branchen stehen im Fokus des Industrial Accelerator Act?
  • Wie beeinflusst der IAA den globalen Wettbewerb?

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