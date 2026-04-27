Wirtschaft

EU-Industriegesetz: China droht mit Maßnahmen gegen den Industrial Accelerator Act

Mit dem EU-Industriegesetz will die EU ihre Schlüsselindustrien schützen und ausbauen. Doch China reagiert scharf auf die Pläne und warnt vor Konsequenzen. Steht die europäische Industriepolitik vor einem internationalen Gegenwind mit wirtschaftlichen Risiken?