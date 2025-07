Wirtschaft

EU-Haushalt: Brüssel plant Sonderabgabe für Großunternehmen

Die Europäische Kommission sucht neue Einnahmequellen – und nimmt dafür große Unternehmen stärker in die Pflicht. Künftig könnten rund 20.000 deutsche Firmen jährlich eine EU-Abgabe zahlen. Auch für Elektroschrott, Tabak und Plastik will Brüssel die Kosten erhöhen. Der neue Vorschlag für den langfristigen EU-Haushalt dürfte besonders in Deutschland für Streit sorgen.