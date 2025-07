Technologie

Künstliche Intelligenz: Zuckerberg kündigt Mega-Rechenzentren an

Mark Zuckerberg treibt den KI-Wettlauf in eine neue Dimension. Der Meta-Chef kündigt gigantische Rechenzentren an und will dabei selbst Elon Musk übertrumpfen. Hunderte Milliarden Dollar stehen bereit – doch das Vorhaben birgt nicht nur technische, sondern auch strategische Risiken.