Politik

EU-Haushalt: Bauern und Berlin stellen sich gegen Brüssels 2-Billionen-Euro-Entwurf

Die EU-Kommission will den neuen EU-Haushalt massiv aufstocken und Milliarden in Sicherheit, Verteidigung und die Ukraine stecken. Doch Deutschlands Regierung und Europas Bauern rebellieren gegen die Pläne. Ihnen geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um Prinzipien – und um die Frage, wer in Brüssel künftig den Kurs bestimmt.