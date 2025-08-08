Wirtschaft

Kreditprogramme für den Mittelstand: Neue KfW-Digitalförderung für KMU, Kritik an „Made for Germany“

Zwei neue KfW-Kreditprogramme unterstützen KMU seit Juli gezielt bei Digitalisierung und Innovation. Unterdessen sorgt die fehlende Einbindung des Mittelstands in Großinitiativen wie „Made for Germany“ für wachsenden Frust.
Autor
Carsten Schmidt
08.08.2025 16:00
Lesezeit: 3 min
Die Kritik des Mittelstandes an „Made for Germany“ wächst (Foto: dpa). Foto: Stefan Puchner

Im Folgenden:

  • Welche neuen Förderprogramme die KfW seit Juli 2025 für KMU anbietet
  • Wie Unternehmen Schritt für Schritt an Kredite und Zuschüsse kommen
  • Warum Mittelstandsvertreter mangelnde Einbindung bei Großinitiativen wie „Made for Germany“ kritisieren

