2025 rund zehn Prozent deutscher Gasimporte über LNG-Terminals

Das LNG-Schiff "Neptune" liegt im Hafen von Mukran. Die "Neptune" ist ein Flüssigerdgas (LNG)-Regasifizierungsschiff, das von Dezember 2022 bis Mai 2024 als schwimmendes LNG-Terminal im Hafen von Lubmin eingesetzt wurde. Es wird zum Verdampfen von Flüssigerdgas genutzt und speist Erdgas in das deutsche Festnetz. Im Mai 2024 wurde das Schiff nach Mukran verlegt, um dort im LNG-Terminal eingesetzt zu werden. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner