Grünes Image unter Druck: EU plant strengere Regeln für Umweltwerbung

Begriffe wie „klimaneutral“ oder „biologisch abbaubar“ begegnen Verbraucherinnen und Verbrauchern inzwischen fast überall – von Reinigungsmitteln bis Flugreisen. Doch viele dieser Umweltaussagen sind nicht ausreichend belegt. Um Greenwashing einzudämmen, will die EU künftig strengere Anforderungen an Umweltversprechen in der Werbung stellen. Anbieter müssen dann klar belegen, was hinter ihren Aussagen steckt.