Wirtschaft

Humanoide Roboter: KI treibt Robotik voran und schafft Milliardenmarkt

Humanoide Roboter entwickeln sich von der Vision zur realen Technologie mit tiefgreifenden Folgen für Wirtschaft und Arbeit. Steht die Welt damit vor einem neuen Produktivitätsschub und welche wirtschaftlichen Konsequenzen sind zu erwarten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.01.2026 08:33
Lesezeit: 4 min
Humanoide Roboter: KI treibt Robotik voran und schafft Milliardenmarkt
Humanoide Roboter entwickeln sich dank KI rasant weiter und könnten Wirtschaft, Industrie und Arbeitsmärkte weltweit nachhaltig verändern (Foto: dpa) Foto: Ju Huanzong

Im Folgenden:

  • Warum humanoide Roboter laut UBS bis 2050 einen Milliardenmarkt von 1400 Milliarden Dollar erreichen.
  • Wie China mit 71 Prozent der neuen Robotikentwicklungen die globale Wertschöpfungskette dominiert.
  • Weshalb Unternehmen wie Tesla, BMW und Energinet bereits humanoide Roboter in ihren Betrieben testen.

