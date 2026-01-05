Finanz-Aktien: Welche Investitionen sich lohnen und wo Banken, Fintechs oder Krypto Chancen bieten

Der Finanzsektor zeigt trotz Stabilität neue Wachstumschancen, besonders bei Fintech und Krypto (Foto: dpa)

Foto: Chinnapong

Investitionen im Finanzsektor und Chancen für Wachstum

In den vergangenen Monaten zogen Unternehmen aus der künstlichen Intelligenz und der Verteidigungsindustrie viel Kapital an. Diese Bereiche sind mit hohen Bewertungen und starkem Kursschwung verbunden, weshalb konservativere Anleger häufig alternative Optionen suchen. Für sie gilt der Finanzsektor als stabile Anlageklasse mit regelmäßigen Dividenden und kalkulierbarem Risiko. Gleichzeitig bietet er Chancen auf eine überdurchschnittliche Rendite.

Mantas Skardžius, Portfoliomanager bei Luminor, betont, dass der Finanzsektor weit über klassische Banken hinausgeht. Versicherer wie Allianz sowie große Zahlungsdienstleister wie Visa und Mastercard spielen eine ähnlich bedeutende Rolle. Hinzu kommen Fintech Unternehmen, die ihre Dienstleistungen an moderne Trends anpassen und damit neue Marktsegmente erschließen. Ein aktuelles Beispiel ist Coinbase, das seine Angebote vor allem auf die Kryptomärkte ausgerichtet hat. Trotz solcher Entwicklungen dominieren bei der Marktkapitalisierung weiterhin amerikanische Großkonzerne: JPMorgan Chase liegt bei 830 Milliarden Dollar, Visa bei 630 Milliarden Dollar und Mastercard bei 480 Milliarden Dollar.

Europas Banken im Vergleich zu den USA

Für viele Anleger zählen stabile Geschäftsmodelle und verlässliche Dividenden zu den entscheidenden Kriterien. Skardžius beobachtet, dass europäische Banken aufgrund niedrigerer Bewertungen und höherer Ausschüttungen oft bevorzugt werden. US-Institute gelten dagegen als offensiver strukturiert, was sich in höheren Kursbewertungen und geringeren Dividenden zeigt. Daher richtet sich der Blick vieler Investoren derzeit eher auf Europa.

Auch Jekaterina Govina, Investorin und Dozentin der Vilnius Tech Universität, weist auf die starke Erholung europäischer Banken hin. Der Euro Stoxx Banks Index stieg im Jahresvergleich um rund sechzig Prozent, und ähnliche Entwicklungen zeigen sich im Vereinigten Königreich. Als Treiber nennt sie höhere Zinsmargen und stabile Werte bei notleidenden Krediten.

Sie erwartet jedoch, dass sich der Einfluss der Leitzinsen abschwächt und das Wachstum 2025 moderater ausfallen dürfte. Gleichzeitig schaffen künstliche Intelligenz und Automatisierung neue Effizienzpotenziale in der Branche. Ergänzend dazu spielen auch regionale Institute wie Artea, Coop Pank und LHV Group eine zunehmende Rolle an den baltischen Börsen.

Wachstum bei Fintech Unternehmen

Govina sieht im wachsenden Anteil digitaler Zahlungen den wichtigsten Antrieb der Fintech-Branche. Die Integration von Kryptovermögen in traditionelle Märkte verstärkt diesen Trend, besonders durch börsengehandelte Krypto-Fonds. Ergänzend dazu gewinnen Anwendungen der künstlichen Intelligenz Bedeutung, etwa im Risikomanagement oder in kundenorientierten Prozessen.

Fintechs, die im Bankenumfeld tätig sind, profitierten darüber hinaus von einem günstigen makroökonomischen Umfeld. Rückenwind kommt auch aus den Vereinigten Staaten, wo die Regierung unter Donald Trump eine besonders kryptofreundliche Haltung einnimmt. Seine Beteiligung an World Liberty Financial brachte ihm rund siebenundfünfzig Millionen Dollar ein und wurde durch Einnahmen aus NFT Lizenzen ergänzt.

PayPal zählt weiterhin zu den größten Fintech-Anbietern und profitiert von einem breiten Ökosystem digitaler Dienste. Die US-Neobank Chime stieg nach ihrem Börsengang im Juni mit einer Bewertung von 6,72 Milliarden Dollar zu einem bedeutenden Anbieter auf. Unter den privaten Fintechs ragen Stripe und Revolut heraus, die beide als potenzielle Kandidaten für einen Börsengang gelten.

Dynamik im Kryptomarkt

Govina betont, dass Kryptowährungen inzwischen schneller denn je in klassische Finanzstrukturen integriert werden. Selbst konservative Anleger werden sich dieser Entwicklung kaum entziehen können, da Unternehmen wie Coinbase oder Block inzwischen im S&P 500 gelistet sind. Zudem führt der Markt neue Produkte ein, etwa Fonds, die direkt in Kryptowerte investieren.

Ein besonders auffälliges Beispiel ist ein neuer ETF, der in Dogecoin und andere Meme Tokens investiert. Bedeutend ist auch die zunehmende Rolle der Tokenisierung, die Investoren digitale Beteiligungen an Vermögenswerten und Unternehmen ermöglicht. Diese Entwicklung erleichtert den Zugang zu neuen Anlageklassen und sorgt für flexiblere Handelsmöglichkeiten.

Auch Stablecoins gewinnen an Bedeutung und zählen inzwischen zu den größten Käufern amerikanischer Staatsanleihen. Die Risikobewertung bleibt jedoch schwierig, da viele Kryptoinstrumente stark schwanken. Zu den führenden Marktteilnehmern zählt Robinhood, das in Europa eine MiCA Lizenz besitzt und Aktien Tokens einführt. Coinbase wurde dagegen in Irland zu einer Strafe von 21,5 Millionen Euro verurteilt.

Auswahlkriterien und Risiken im Finanzsektor

Der Finanzsektor erhielt in den letzten Jahren weniger Aufmerksamkeit als KI oder Rüstungsunternehmen, was auch an den Erinnerungen an die Finanzkrise 2008 liegt. Skardžius betont, dass Vertrauen die Grundlage des gesamten Sektors bildet. Schwächen einzelner Institute können das gesamte System destabilisieren, wie die Fälle Lehman Brothers oder der Bankenstress 2023 zeigen.

Für Anleger gelten vor allem Werte zu notleidenden Krediten und zur Liquidität als relevante Kennzahlen. Der häufig genutzte P Bv Indikator misst das Verhältnis von Kurs zu Buchwert und dient vielen Investoren als Orientierung. Ergänzend dazu spielt die Eigenkapitalrendite ROE eine zentrale Rolle bei der Bewertung von Profitabilität.

Ein optimaler Fall wäre eine Bank mit hoher Kreditqualität und stabilen Kapitalwerten, die gleichzeitig attraktiv bewertet ist. Solche Kombinationen sind jedoch selten, weshalb Anleger Kompromisse einplanen müssen. Wer keine Zeit für Einzeltitelanalysen hat, greift daher zunehmend auf Fonds oder ETFs zurück.

Einblicke in reale Anlegerstrategien

Greta Krakauskienė, Gründerin der Agentur SAKME Marketing, investiert rund die Hälfte ihres Portfolios in den Finanzsektor. Sie schätzt die regelmäßigen Dividenden, die insbesondere im Bankensektor ein verlässliches Einkommen darstellen. Dividendenausschüttungen erleichtern es ihr, Positionen langfristig zu halten.

Ihr Portfolio umfasst unter anderem Aktien von Goldman Sachs, JPMorgan und Citigroup sowie baltische Titel wie Artea, LHV Group und INVL. Versicherungen spielen für sie eine geringere Rolle. Für kurzfristige Strategien nutzt sie gelegentlich Fintech Werte wie PayPal oder Block. Die erwartete Rendite des Sektors liegt für sie bei acht bis zwölf Prozent jährlich, ergänzt durch Dividenden.

Ihr Ansatz basiert auf einer Kombination aus stabilen Dividendenzahlern und wachstumsstarken Fintechs. Dadurch verfolgt sie eine ausgewogene Strategie, die Sicherheit und zusätzliche Renditechancen verbindet.

Technologischer Wandel und Zukunftsaussichten

Skardžius sieht eine wachsende Zweiteilung des Finanzsektors. Klassische Banken wachsen moderat und profitieren von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung. Fintechs weisen dagegen höhere Wachstumsraten auf, da sie von der Digitalisierung und von neuen Bezahlformen profitieren. Unternehmen mit Bezug zu Kryptowährungen zeigen besonders dynamische Entwicklungen, sind jedoch stärker von spekulativen Marktbewegungen abhängig. Govina erwartet, dass künstliche Intelligenz in Banken und Fintechs immer mehr Funktionen übernimmt und Prozesse automatisiert. Dadurch sinken Kosten und die Qualität der Dienstleistungen steigt.

Modelle wie embedded finance gewinnen an Bedeutung, da Finanzdienste zunehmend in digitale Plattformen eingebettet werden. Zugleich steigen die regulatorischen Anforderungen, weshalb Technologien zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wichtiger werden. Stablecoins, digitale Zentralbankwährungen und neue Wertpapierinfrastrukturen verändern zusätzlich die Funktionsweise des globalen Finanzsystems.

Die Entwicklungen im Finanzsektor haben für Deutschland besondere Bedeutung, da der heimische Markt sowohl durch traditionelle Institute als auch durch eine wachsende Fintech-Szene geprägt ist. Der digitale Euro, automatisierte Prozesse und neue Zahlungssysteme werden den Wettbewerb intensivieren und die Geschäftsmodelle vieler Banken beeinflussen. Für deutsche Unternehmen entstehen dadurch neue Chancen im internationalen Wettbewerb, während Anleger von einem breiteren Spektrum digitaler Produkte profitieren.