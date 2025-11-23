Finanzen

Frankreichs Schulden bedrohen Europa: Kommt jetzt die Eurokrise zurück?

Steigende Zinsen, explodierende Schulden, nervöse Märkte: Europa erlebt ein gefährliches Déjà-vu. Immer mehr Experten warnen vor einer neuen Eurokrise – und diesmal steht nicht Griechenland oder Italien im Mittelpunkt, sondern ausgerechnet Frankreich. Wie real ist das Risiko eines erneuten Zusammenbruchs?