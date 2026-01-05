Wirtschaft

Deutsche Flughäfen rechnen mit starkem Passagierplus im neuen Jahr

Die deutschen Flughäfen blicken optimistisch auf das neue Jahr: Nach Berechnungen des Branchenverbands ADV könnte die Zahl der Fluggäste um rund 4,2 Prozent auf 225 Millionen steigen – fast so stark wie das weltweit erwartete Wachstum von 4,4 Prozent. Ein klarer Hinweis, dass die Reiselust der Menschen ungebrochen ist.