Wirtschaft

Kommunalverband fordert faire Verteilung der Sozialkosten

Um die kommunalen Aufgaben trotz knapper Kassen langfristig zu sichern, schlägt der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) eine neue Finanzierung der Sozialleistungen vor. Bund, Länder und Kommunen sollen sich künftig jeweils zu einem Drittel an Kosten für Kinder- und Jugendhilfe, Pflegehilfen und Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung beteiligen, so DStGB-Präsident Ralph Spiegler.