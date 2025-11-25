Wirtschaft

Biotech-Unternehmen wandern aus: Europa verliert 13 Mrd. Euro an die USA

Europas Biotech-Branche steht an einem Wendepunkt, weil zentrale Finanzierungsquellen immer seltener im eigenen Markt zu finden sind. Welche Folgen hat es, wenn innovative Biotech-Unternehmen ihre Wachstumsschritte zunehmend außerhalb Europas vollziehen müssen?