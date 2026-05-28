Technologie

KI-Phishing wird zur Waffe gegen Verbraucher und Firmen

Früher verrieten Rechtschreibfehler und krumme Links viele Betrugsversuche. Heute schreibt künstliche Intelligenz perfekte Mails, baut falsche Login-Seiten und imitiert vertraute Absender. Der neue Cyberbetrug trifft Verbraucher, Banken und Unternehmen. Doch dieselbe Technologie könnte helfen, Angriffe schneller zu erkennen und Vertrauen im digitalen Alltag zu schützen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.05.2026 08:02
Lesezeit: 8 min
KI-Phishing wird zur Waffe gegen Verbraucher und Firmen
Cyberkriminelle nutzen KI für perfekte Mails, Fake-Seiten und Deepfakes. (Foto: dpa) Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum KI-Phishing klassische Betrugswarnzeichen verschwinden lässt.
  • Wie Cyberkriminelle mit künstlicher Intelligenz perfekte Mails schreiben.
  • Weshalb Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen gefährdet sind.

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