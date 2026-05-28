Technologie

KI-Phishing wird zur Waffe gegen Verbraucher und Firmen

Früher verrieten Rechtschreibfehler und krumme Links viele Betrugsversuche. Heute schreibt künstliche Intelligenz perfekte Mails, baut falsche Login-Seiten und imitiert vertraute Absender. Der neue Cyberbetrug trifft Verbraucher, Banken und Unternehmen. Doch dieselbe Technologie könnte helfen, Angriffe schneller zu erkennen und Vertrauen im digitalen Alltag zu schützen.