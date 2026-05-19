CISA vor Einschnitten: Was das für Europas Cybersicherheit bedeutet

Amerikas Cyber-Schutzschirm verliert an Verlässlichkeit

Die amerikanische Cybersicherheitsbehörde CISA galt in den vergangenen Jahren als zentrale Instanz für Warnungen vor digitalen Bedrohungen. Nach Haushaltskürzungen, Personalabgängen und der Schließung mehrerer Programme stellt sich nun die Frage, ob Washington in der Cybersicherheit weiter als verlässlicher globaler Partner auftreten kann.

Für Europa ist das keine interne Verwaltungsfrage der USA. Unternehmen, Behörden und Betreiber kritischer Infrastruktur sind auf schnelle Hinweise zu Schwachstellen angewiesen. Wenn ein wichtiger amerikanischer Informationsknoten an Stärke verliert, kann das auch die internationale Früherkennung digitaler Risiken beeinträchtigen. Die Warnungen der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, gemeinsame Sicherheitsmitteilungen mit Verbündeten und der Katalog Known Exploited Vulnerabilities haben sich weit über die amerikanische Bundesverwaltung hinaus etabliert. Viele Organisationen nutzen diese Hinweise, um dringende Sicherheitsupdates zu priorisieren und akute Bedrohungen schneller einzuordnen.

CISA gerät unter politischen Druck

Die Stellung der Behörde hat sich in der zweiten Amtszeit von Donald Trump deutlich verändert. Das Weiße Haus sieht im Haushaltsentwurf für 2027 Kürzungen von 707 Millionen Dollar vor. Die Regierung will CISA nach eigener Darstellung wieder stärker auf den Schutz föderaler Netzwerke und kritischer Infrastruktur ausrichten. Zugleich verweist die Regierung auf eine angebliche politische Ausrichtung und Ineffizienz der Behörde. Die Probleme reichen jedoch über den künftigen Haushalt hinaus. Medien berichteten Anfang des Jahres, dass CISA binnen rund eines Jahres etwa ein Drittel ihres Personals verloren habe.

Demnach wurden ganze Abteilungen geschlossen und zentrale Programme geschwächt. Betroffen sind Bereiche zur Abwehr von Erpressungsangriffen, zur Suche nach Cyberbedrohungen und zur sicheren Entwicklung von Software. Für internationale Partner stellt sich damit die Frage, ob CISA ihre bisherige Rolle noch ausfüllen kann.

Warum Europa betroffen ist

Für europäische Staaten ist CISA kein Regulierer und ersetzt keine europäischen Strukturen. Zuständig bleiben unter anderem ENISA, das CSIRT Network und nationale Behörden. Dennoch ist die amerikanische Behörde ein wichtiger Teil des globalen Ökosystems der Cybersicherheit, dessen Hinweise auch in Europa ausgewertet werden.

Ihre Listen bereits ausgenutzter Schwachstellen und technischen Warnungen beeinflussen, wie schnell Organisationen weltweit Risiken erkennen. Eine geschwächte CISA wäre daher nicht nur ein amerikanisches Problem. Sie könnte die Weitergabe sicherheitsrelevanter Informationen verlangsamen und die Reaktionsfähigkeit von Partnern beeinträchtigen. Für deutsche Unternehmen, Verwaltungen und Betreiber kritischer Infrastruktur ist vor allem die Stabilität internationaler Warnketten entscheidend. Technische Hinweise müssen rechtzeitig verfügbar sein. Gerade bei bekannten Schwachstellen kann ein kurzer zeitlicher Vorsprung darüber entscheiden, ob Angriffe verhindert oder nur noch begrenzt werden können.

Europa setzt stärker auf eigene Kanäle

Wie begrenzt die unmittelbare operative Abhängigkeit von CISA sein kann, zeigt der Blick auf das slowenische Reaktionszentrum SI-CERT. Der stellvertretende Leiter Tadej Hren erklärte, bislang seien keine wesentlichen Veränderungen festzustellen. "Es stimmt aber auch, dass wir bei der Bearbeitung von Vorfällen eher selten mit ihnen zusammenarbeiten."

Die Warnungen der CISA würden als wichtige Informationsquelle behandelt, seien aber nicht entscheidend für die eigene Arbeitsfähigkeit. "Dennoch handelt es sich nicht um Informationen, die einen kritischen Einfluss auf unsere Arbeit hätten", sagte Hren. Diese Einschätzung zeigt, dass europäische Stellen amerikanische Hinweise nutzen, aber nicht zwingend operativ davon abhängen.

In jüngerer Zeit stützen sich europäische Reaktionszentren stärker auf Informationen aus dem CSIRT Network der EU-Mitgliedstaaten. Eine Schwächung der CISA würde damit zwar eine wichtige Quelle treffen. Die europäische Abwehrstruktur wäre dadurch aber nicht unmittelbar lahmgelegt. Weiterlesen KI-Agenten: Die neue Machtmaschine aus San Francisco

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Transatlantische Kooperation bleibt notwendig

Auch das slowenische Amt für Informationssicherheit URSIV betont, dass transatlantische Zusammenarbeit nicht allein an einzelnen Haushaltsentscheidungen oder organisatorischen Veränderungen einer Behörde gemessen werden sollte. "Einzelne organisatorische oder haushaltspolitische Anpassungen sind eine innere Angelegenheit der Partnerstaaten", heißt es in der Antwort.

Entscheidend bleibe, dass Mechanismen für den rechtzeitigen Austausch von Bedrohungsinformationen, gemeinsame Übungen und operative Zusammenarbeit erhalten würden. Damit geht es weniger um eine einzelne Behörde als um belastbare Verbindungslinien zwischen den Partnern. Cyberbedrohungen sind global und verlangen abgestimmte Antworten. Die EU stärkt nach Einschätzung des URSIV ihre Fähigkeiten im Bereich der Cyber-Resilienz bereits systematisch. Dazu zählen ENISA, das CSIRT Network, die NIS-2-Richtlinie und Mechanismen für ein gemeinsames Lagebewusstsein. Europa baut damit eigene Strukturen aus, ohne die Partnerschaft mit den USA aufzugeben.

Europa braucht mehr digitale Eigenständigkeit

"Der Ausbau eigener Fähigkeiten ist keine Reaktion auf Unsicherheiten, sondern Teil einer breiteren strategischen Ausrichtung auf mehr digitale Souveränität und Widerstandskraft", erklärt das URSIV. Nötig seien Investitionen in nationale Fähigkeiten zur Erkennung von Vorfällen und zur Reaktion darauf. Hinzu kommen eine aktive Beteiligung an europäischen Mechanismen des Informationsaustauschs und stärkere Partnerschaften zwischen Staat, kritischer Infrastruktur und Privatwirtschaft. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt von punktueller Unterstützung aus den USA hin zu einem belastbaren europäischen Sicherheitsnetz.

CISA bleibt ein wichtiger Partner, doch Europa wird seine digitale Widerstandskraft stärker aus eigenen Strukturen heraus organisieren müssen. Eigene Stärke und internationale Kooperation sind dabei keine Gegensätze. Sie bilden zwei Teile derselben sicherheitspolitischen Aufgabe. "Cybersicherheit ist heute eine systemische Verantwortung. Kein Staat kann Bedrohungen allein wirksam begegnen, daher ist Vernetzung auf nationaler, europäischer und transatlantischer Ebene das zentrale Element von Widerstandskraft", betont das URSIV. Für Europa erhöht die Schwächung eines amerikanischen Partners den Druck, digitale Eigenständigkeit konsequenter auszubauen.